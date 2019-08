Sallinge inviterer til loppemarked i Ågade

Sallinge: Hvert år er der loppemarked den første søndag i september på Sallinge Ågade.

I år er ingen undtagelse, og således er der boder langs vejen fra klokken 11 til 15 søndag 1. september.

Her kan man sikker gøre et rigtig godt loppefund, for folk har tømt ud af kældre, garager og pulterrum, og når det bliver for meget med al den handel, kan man købe lidt at styrke sig på i caféen.

Sallinge ligger mellem Odense og Faaborg. Det er en lille landsby med godt 120 beboere, der er inde i en god udvikling med tilflytning og masser af børn, reklamerer de for i pressemeddelelsen i forbindelse med det årlige loppemarked. /cak