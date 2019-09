Sæsonstart i Nørre Lyndelses kirkekor

Nr. Lyndelse: Torsdag 5. september er der sæsonstart i Nr. Lyndelses kirkekor.

Klokken 16.15 synger børnekoret en times tid. De skal i gang med at øve sig til at deltage i et par gudstjenester i henholdsvis oktober og til første søndag i advent.

Klokken 17.30 er det så de voksne, der skal i gang med den nye sæson. Koret skal blandt andet medvirke ved gudstjenesten anden søndag i advent.

Begge kor ledes af organist Ulla Poulsen.

Nye sangere er velkomne i begge kor, står der i en pressemeddelelse. /cak