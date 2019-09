Sådan redder du insekterne: Gør haven vild med vilje

Kristoffer Nielsen er skov- og naturforvalter ved Naturstyrelsen på Fyn. Her giver han dig tre gode råd til at redde insekterne i din have. Foto: Simone Maria Brouwer Nielsen

Insekterne er truede, men hvordan kan du hjælpe? Kristoffer Nielsen fra Naturstyrelsen på Fyn giver dig svarene.

De vilde insekter er vigtige for vores natur. De bestøver blomster og er med til at fremme biodiversiteten. Men insekterne er ved at blive truede, og flere sjældne insektarter er i fare for at uddø. Spørgsmålet bliver hurtigt, hvordan vi selv kan være med til at hjælpe.

Skov- og naturforvalter ved Naturstyrelsen på Fyn, Kristoffer Nielsen, giver dig tre gode råd til, hvordan du kan hjælpe insekterne på vej i din egen have.

1) Skab hulrum, hvor insekterne kan bosætte sig Om det så er en brændestabel eller en bunke kviste på jorden. Insekter elsker hulrum som de kan bosætte sig i. - Insekter har brug for, at de kan søge i ly hvis de for eksempel skal lægge æg eller de skal i ly for regnen. Ved at skabe nogle hulrum rundt i haven, har de en masse steder, som de kan gemme sig.

2) Lad haven blomstre En masse forskellige blomster og en masse sol betyder, at insekter som bier har de bedste chancer for at overleve, fordi der er en masse mad til dem. - En større diversitet i planter er perfekt for insekterne. Hvis der bare er en grøn græsplæne, så har de ikke meget at leve af, siger Kristoffer Nielsen.