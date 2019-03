Sådan kan butikslivet styrkes: Carsten ønsker byliv og butikstorvedage i Ringe

Carsten Wolff forsøger at gøre alle sine indkøb lokalt i Ringe. Alle julegaverne blev for eksempel købt i byen. Foto: Kim Rune

En dag hvor alle butikker finder deres bedste varer frem og udstiller dem midt på Torvet. Sådan lyder forslaget til et styrket butiksliv fra Carsten Wolff, som for nylig er flyttet til byen.

Ringe: - Jeg er lykkelig for at bo her, lyder det begejstret fra 53-årige Carsten Wolff. Han slog en kolbøtte, som han selv siger, og flyttede fra Odense til Ringe i december. Og det har han bestemt ikke fortrudt. - Hele mit voksenliv har jeg boet i Odense. Men jeg synes, det er blevet for kompakt. - Jeg kan godt lide downtown Ringe. Byen er overskuelig, men der er det, der skal være, mener han. Han har selv i 31 år haft en butik i Nørregade i Odense, men den solgte han for halvandet år siden for at rykke til Ringe. Nu arbejder han som handicaphjælper i Odense og som pædagog på en række bosteder i Stenstrup og Svendborg. Ringe ligger derfor perfekt midt i smørhullet.

Kundekorpset Hvad kan lokke flere kunder til at lægge deres hårdtjente sparekroner i Ringe? Handler det om åbningstider? Om udbud af varer og butikker? Om god service?



Mange gange er det måske kunderne selv, der sidder med svarene på spørgsmålene.



Derfor har avisen nedsat et såkaldt kundekorps, da vi sparkede gang i den journalistiske kampagne Bevar Butikslivet. Tanken er, at korpset skal komme med gode idéer, ris og ros til butikslivet.



I denne miniserie kan du møde et par af korpsmedlemmerne, finde ud af hvad de mener om Ringes butiksliv, og høre deres bud på, hvordan byens handelsliv kan styrkes.

Carsten Wolff går mange ture i byen. Han er glad for, at folk hilser på ham, når de møder ham. Sådan er det ikke i Odense, fortæller han. Foto: Kim Rune

En pæn by Carsten Wolff har meldt sig til avisen kundekorps, og han vil gerne slå et slag for byens æstetik, som betyder meget for ham. - Jeg har en bekendt, som beklager sig over brostenene. Hun siger, de ødelægger bilen og burde rives op. Men det er netop sådan noget, som tiltrækker sådan én som mig, forklarer han. Han synes, Ringe er en pæn by, og naturen er en medfaktor i det. - Jeg elsker Ringes stisystemer, at gå ture nede ved søen og at få vind i håret. Eller det sidste gør jeg så ikke, griner han og henviser til sit skaldede hoved. Han går også ture op gennem midtbyen, selvom han ikke skal handle. At der er liv i byen, betyder meget for ham.

En kop kaffe og en gåtur i Carsten Wolffs nye by er noget, han nyder. Foto: Kim Rune

Torvedag for butikkerne - Ringe har det svært, ligesom detailhandlen har det i andre byer. Gule skilte på gaden er bare ikke nok, mener den 53-årige tilflytter. - Lad os få nogle stole og borde ud på gaden og få fortalt, at der er kaffe på kanden indenfor. Det handler om at skabe relationer, siger Carsten Wolff. Han foreslår også en tilbagevendende såkaldt butikstorvedag en gang om måneden. - Jeg tror, der er mange, der holder sig tilbage fra at gå ind i butik, fordi man let bliver overfaldet af en ekspedient, som vil høre, hvad han eller hun kan hjælpe med. En butikstorvedag ville være mere uformel, mener Carsten Wolff. - I stedet for det er folk udefra, som rykker ind på torvet (som torvehandlen om fredagen, red.), så skal de lokale butikker rykke ind på Torvet. Så skal de udstille deres bedste varer. Ikke de billige eller varer, som er gemt til dagen, siger Carsten Wolff, der mener, at det også ville give butikkerne en chance for at vise sig frem.

Carsten Wolff har boet i byen i knap tre måneder. Foto: Kim Rune