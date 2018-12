Sådan gør: Prismatch, mentorer og kampagner forebygger butiksdød

3. Handelslivet i Assens er med i kampagne

"Sæt pris på din by - køb lokalt". Sådan lød budskabet for en måned siden, da handelslivet i Assens stod sammen om en kampagne, der skulle sætte fokus på at handle lokalt.

Kampagnen løb af stablen en lørdag, hvor guldsmeden arbejdede i vinduet, der var en børne-kasse i Rema 1000, og man kunne lære nye strikke-teknikker i garnbutikken.

- Dagen var ikke en tilbudsdag, men oplevelsesdag. Det har været med til at få folk til at tænke på, at det er vigtigt at bruge de lokale butikker, siger formanden for Assens Handelsstandsforening Pernille Schreiner og fortæller, at det var en god dag - også på bundlinjen.

Kampagnen kørte i fire byer, og bag den står MobilePay, De Lokale Ugeaviser, De Samvirkende Købmænd, Landdistrikternes Fællesråd, Dansk Detail og KFI. Planen er at udvide kampagnen til hele landet næste år.