Sådan får du indflydelse

5) Gå bare til avisen

Du har også en god mulighed for at få politikerne i tale via avisen. Du har sikkert set, at mange allerede har valgt at skrive læserbreve til avisen i forbindelse med spareforslagene, og måske har du også lagt mærke til den journalistiske kampagne "Vores velfærd", hvor vi opfordrer læserne til at spørge redaktionen om du ting, du gerne vil vide om det kommunale budget. Det er ikke sikkert politikerne retter sig efter det, men sådan kan du i hvert fald være med til at præge det, vi fortæller om i avisen.