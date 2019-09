Sådan bliver man den bedste bedsteforælder

Ringe: Hvordan er man en god morfar eller mormor i 2019?

Det holder lektor Jesper Koerstz Jensen foredrag om på Ringe Bibliotek onsdag 4. september kl. 15.

Tilhørerne bliver præsenteret for nogle af de dilemmaer og spørgsmål, der trænger sig på, som eksempelvis: Kan en bedstemor blive for selvrealiserende? Er det okay at kritisere sine børns opdragelsesmetoder? Hvorfor gider mine børnebørn ikke besøge mig?

Foredraget vil tage udgangspunkt i sociologisk og pædagogisk forskning, men der vil også være plads til anekdoter og mulighed for at stille spørgsmål. Jesper Koerstz Jensens foredrag er starten på Midtfyns Senior 60+ efterårsprogram på Ringe Bibliotek.

Foreningen arrangerer foredrag på biblioteket hver den første onsdag i måneden. Det er gratis for medlemmer, ikke-medlemmer kan også deltage mod entré på 60 kroner. Foreningen er vært ved kaffe og kage i pausen. Midtfyns Senior 60+ har over 180 aktive medlemmer.