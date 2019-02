Sådan bliver du lægdommer

Faaborg-Midtfyn Kommune er på udkig efter nye domsmænd og nævninge for en fire års-periode. Du kan skrive dig på listen indtil 1. marts.

Faaborg-Midtfyn: I Danmark bliver 10.000 borgere landet over hvert fjerde år udpeget til at være lægdommere. Lægdommere er den samlede betegnelse for domsmænd og nævninge.

I de konkrete retssager fungerer en lægdommer enten som domsmand eller nævning.

Faaborg-Midtfyn Kommune skal stille med en grundliste med 172 navne på lægdommere. Pt. er der cirka 130 tilbage på den tidligere liste, men Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne have så mange som muligt at vælge ud fra.

Tidligere har aldersgrænsen for domsmænd og nævninge været 70 år, men i den kommende periode er grænsen løftet. Man kan nu melde sig, selvom man er over 70 - man må dog ikke nå at fylde 80 år inden 2024.

Derudover skal de kommende lægdommere opfylde følgende krav:



Være fyldt 18 år

Have en ren straffeattest

Have stemmeret i Danmark

Må ikke være minister, advokat eller advokatfuldmægtig

Må ikke være ansat i ministeriers departementer eller i en chefstilling i andre af statens myndigheder.

Må ikke være ansat ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsminsteriet.

Må ikke være præst i Folkekirken eller andre trossamfund.

Det er særligt unge og danskere med anden etnisk baggrund, Faaborg-Midtfyn Kommune har udfordringer med at få repræsenteret på grundlisten, der gerne skal bestå af et bredt udsnit af befolkningen.

Hvis man bliver udpeget som lægdommer, vil man i gennemsnit blive indkaldt til at dømme i retssager fire gange om året. Man bliver indkaldt med minimum tre dages varsel, hvis man skal være domsmand, og minimum med en uges varsel, hvis man skal være nævning i en sag.

Man bliver aflønnet med 1.100 kroner pr dag, man møder op i retten.

Som lægdommer har man mødepligt og skal have en særlig og tungtvejende grund for ikke at møde op.

Du kan læse mere om hvervet som lægdommer på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside, hvor du også kan skrive dig på listen. Det sker via denne adresse: https://www.fmk.dk/politik/aktivt-medborgerskab/vil-du-vaere-naevning-eller-domsmand/.