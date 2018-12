Vester Hæsinge: Har du lyst til at bruge dine hænder? Måske har du selv idéer, eller måske vil du gerne have lidt hjælp til at sy, væve, flette, folde, klistre, filte, strikke eller noget andet? Så er X-Hus Flid måske lige noget for dig.

Onsdag den 9. januar klokken 14-20 tages der hul på en ny sæson.

Flokken, der består af flest kvinder, mødes hver onsdag i X-huset i Vester Hæsinge.

- Du er velkommen til at være med. Kom og se, hvad vi laver og få en kop kaffe og tag dine ønsker med, lyder det.