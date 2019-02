Så skete det igen: Bilist endte oppe på stengærde i uheldsplaget kryds

Millinge: René Johansen var netop gået i seng søndag aften klokken cirka kvart over 11, da han hørte et ordentligt brag.

- Jeg skynder mig selvfølgelig ud at kigge. Men jeg ved jo godt, hvad der er sket. For det er sket før. Men man frygter, hvor slemt det er gået, siger han.

Og da han kom ud for at kigge, kunne han konstatere, at en bilist var forulykket i svinget i Millinge ved Faaborg og i stedet for at have fulgt vejens kurve var fortsat lige ud og endt med forenden oppe på stengærdet ind til familiens have.

- Det var meget tåget, og det var formentlig også glat, siger René Johansen og understreger, at der ikke var alkohol involveret i ulykken. René Johansen talte selv med føreren af bilen efterfølgende.

Det er ikke mere end nogle måneder siden - i november - at en bil torpederede et andet hus i samme kryds og endte med fronten helt inde i Karin og Knud Hansens ejendom. Og det er da heller ikke første gang, at René Johansen og hans samlever Jytte Taono har oplevet uheld på deres matrikel.

- Det er sket fire gange inden for de sidste 10 år her hos os. Og så var der en gang yderligere for rigtig mange år siden, hvor en varevogn kørte ind i gavlen på huset. Så man går da og frygter, hvornår det kommer til at ske igen, siger han.