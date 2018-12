Så skete det igen: 12 meter højt juletræ savet over julenat

Ringe: Det var en ærgerlig handelsstandsformand, der juledag kunne konstatere, at Ringes 12 meter høje juletræ nu ligger vandret fremfor står lodret.

Juletræet på Kirkepladsen er nemlig væltet - og noget tyder på, at der er tale om hærværk. Næsten to meter oppe på stammen ligner det, at en sav har været på arbejde.

- Vi er simpelthen så ærgerlige. Vi troede, det var en engangsting, fortæller Jesper Larsen, formand for Ringes Handelsstandsforening.

Han henviser til, at juletræet på selvsamme plads også sidste år blev fældet.

I år er der derfor sat jernstænger op langs stammen for at styrke træet og hindre, at man bare sådan lige kan skære stammen over. Men hærværksmanden eller -mændene har tilsyneladende bare skåret træet over højere oppe - lige over stængerne.

- Jeg ved ikke, om det er de samme, der står bag igen, eller om nogen er blevet inspireret. Uanset hvad er det bare tåbeligt og meningsløst, siger handelsstandsformanden.