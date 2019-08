Sløjdværkstedet er en af de mange workshops, der bliver holdt på sommercampen, som Ryslinge Valgmenighed står bag. På lejren skal børn, forældre og bedsteforældre arbejde sammen om en række projekter, som skal fremme fællesskabet - ikke kun i menigheden, men blandt alle i lokalsamfundet. Alle er nemlig velkomne til at deltage i lejren for et mindre beløb. Det er første gang at lejren afholdes, men der er alligevel over 60 deltagere, som er sat i gang med at lave fuglehuse, tage på udflugt eller arbejde med teknik og robotter.

- Så det er vigtigt for mig at tilbringe tid med dem og give dem en oplevelse.

Latter fylder det lille sløjdlokale, mens børn løber ud og ind mellem forældre og bedsteforældre. Andre børn står koncentrerede ved høvlebænkene. Midt i den rolige støj arbejder Elisabet Lycke Nielsen (71) med sine to børnebørn, Sigrid (6) og Asger (3). Klemt fast i en høvlebænk er dagens projekt; et fuglehus til blåmejser, som skal pynte kirsebærtræerne i haven hjemme i København hos Sigrid og Asger.

Fællesskab for alle

Elisabeth Lycke Nielsen prøver at få sat noget beskyttelse på fuglehusets træ med hjælp fra børnebørnene. Hun er en del af menighedens bestyrelse og har også været med til at lave noget af det forudgående arbejde for at få lejren stablet på benene.

- Jeg kan huske, da jeg var barn, og min bedstefar tog mig med ud i hønsehuset. Det var så sjovt, siger hun, mens Sigrid gør brug af alle kræfter for at klipse et stykke sandpapir fast til taget.

- Oplevelser med ens bedsteforældre kan simpelthen være guld værd.

Og de gyldne oplevelser er ikke kun for medlemmer af menigheden, men lejren er åben for alle.

- Vi vil vise, at vi er en del af lokalsamfundet, lyder det fra Ryslinge Valgmeningheds præst, Malene Aastrup.

- Fællesskabet er det centrale.

Et helt ordinært fuglehus bliver det altså ikke. Blåmejserne har fået en terrasse, og Sigrid har lagt planer om at lave havemøbler til småfuglene. Så kan morgenkaffen nydes i stor stil på terrassen. Sigrid danser af spænding, for huset er næsten færdigt.

- Jeg vil gerne også lave et fuglehus til din have, farmor, siger hun, og danser en omgang mere.

Klokken lyder. Flere gange. Den få lov til at klinge fra forskellige børnehænder, så der er ingen tvivl om, at der nu er frokost i præstegården. Elisabet og børnebørnene skynder sig. De har ikke mere tid i sløjdlokalet, men de mangler lige den allersidste ting. Pinden, som blåmejsen kan synge morgensang fra, når den står op. Elisabet Lycke Nielsen får boret hul, og med et par af Asgers hammerstærke hammerslag er fuglehuset nu færdigt, og klar til at hænge i kirsebærtræerne hos børnebørnene i København.