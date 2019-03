Så meget er det værd: Vurderingseksperter på Hvedholm bedømte fund fra oldemors tid

Lokale skatte var gravet frem fra gemmerne, da Bruun Rasmussens Auktionshus forleden holdt vurderingsdag på Hvedholm Slot.

Hvedholm: Har du guld i gemmerne? Sådan lød spørgsmålet fra Bruun Rasmussens Auktionshus, der forleden var taget til Hvedholm Slot på Sydfyn med et hold eksperter for at kigge på sydfynske skatte. Auktionshuset havde på forhånd meldt ud, at det især var russiske og asiatiske effekter, der var fokus på, men at alle effekter i øvrigt var velkomne til vurdering. Det var der mange, der benyttede sig af. Blandt de første til at få deres ting kigget på var de to Bøjdenboere Kirsten Lohse og Lisbeth Stage. Birgit Lohse (65) havde medbragt to effekter, der begge stammer fra hendes far, nemlig et flot guldur og en soldaterstatuette, som faderen fik efter krigen, hvor han var aktiv modstandsmand i Bogense-området. Især statuetten var hun spændt på, hvad vurderingseksperten ville sige til. Hendes far var gruppeleder i modstandsbevægelsen under krigen, og datoen 5.5 1945 - Danmarks befrielsesdag- er indgraveret på statuetten. - Jeg ved ikke, hvor og hvorfor han har fået den. Jeg har haft den med ind til militærhistorisk samling i Odense, men ingen der havde set sådan en før - så jeg er lidt på herrens mark, fortæller hun. Uret har hun på et tidspunkt fået at vide, at hun skulle passe lidt ekstra på, fordi urkassen er af guld, og fordi modellen er lidt usædvanlig. Nu vil hun gerne have at vide, hvad det egentlig er værd.

Bøjdenboerne Kirsten Lohse (th) og Lisbeth Stage var blandt de første, der fik deres ting vurderet af Bruun Rasmussen. Foto: Bent Warncke

Tysk kopivare Men Lisbeth Stage er den første, der kommer i audiens. Bruun Rasmussen er kommet til Hvedholm med fem eksperter med hver deres speciale, og Lisbeth havner hos Nick Messmann, der er all-round-ekspert. Op af tasken kommer to fine sølvlysestager, som Lisbeth har arvet fra sin moster samt en porcelænskagerulle, der stammer fra hendes mands familie. Nick Messmann konstaterer hurtigt, at den fine gamle kagerulle ikke har et stempel, men at den umiskendelig er tysk og i stil inspireret af det tyske svar på Royal Copenhagen - Meissen. - De laver forskellige mønstre, og den her noget der kaldes løgmønsteret - Zwiebelmuster. Men det er ikke et stempel af Meissen, så det her er en tidlig form for kopivare af et kendt design uden den helt store værdi, konkluderer Messmann. Værdi har til gengæld lysestagerne, selvom det kniber for ham at læse stemplet, der viser, hvor og hvornår de lavet. - Aldersmæssigt er vi i mellemkrigsårene - cirka 1920 - det er sterlingsølv, og det er en gængs model. Hvis du vil sælge dem, kan det bedst svare sig at sælge dem på auktion frem for at få dem smeltet om. Et par stager som dem her vil koste mellem 2000 og 2500 kroner, siger han.

Tinsoldaten relaterer sig til den danske modstandsbevægelse, men hvordan? Det vil Kirsten Lohse nu ringe til en ekspert i militære effekter for at finde ud af. Foto: Bent Warncke

Den lille tinsoldat Så er det Kirstens Lohses tur. Hun sætter soldaten på bordet, og fortæller eksperten om hendes far og modstandsbevægelsen. Nick Messmann rynker brynene. - Jeg har heller ikke set den før, men når man kigger på støbningen, kan man se, at der er lavet nogle stykker af dem, og at den er af tin. Det er en meget stor udgave af de tinsoldater, som mange børn legede med dengang, siger han. Og hvad gør en ekspert, der kommer lidt til kort. Han henviser selvfølgelig til en ven. Kirsten får navn og telefonnummer på en, der er specialiseret i alt, der handler om militaria relateret til anden verdenskrig. - Hvis ikke han ved noget, så bliver det svært, siger Nick Messmann. Kirsten Lohses ur får ham til studse lidt. - Det var dog utroligt. For en halv time siden var der en, der kom med et ur præcis magen til, sagde han. Han tager uret med over i lyset og et øjeblik efter vender han tilbage. - Det er et guldur - et Certina quartzur med en firkantet urkasse - og det må være fra cirka 1970, siger han. - Da min far brugte uret havde det en rem af krokodilleskind, som passede til uret, fortæller Kirsten. Men hvad er sådan et værd? Nick Messmann leder i databasen over, hvad Bruun Rasmussen har solgt af Certina-ure i årenes løb, men denne specielle model er ikke blandt dem. Men baseret på et ur, der ligner, sætter han prisen til cirka 3000 kroner. - Det er et flot og velholdt ur, siger han. - Ja, og nu får min mand ikke lov til at gå med til hverdag, siger Kirsten Lohse.

Det russiske cigaretetui forventes at indbringe mellem 15.000 og 20.000 kroner, når det kommer på auktion til juni. Foto: Bent Warncke

Brev fra kejserinden Vurderingsseancen på Hvedholm tiltrak små 100 gæster i løbet af dagen. Der dukkede ingen af de helt store spektakulære ting op, men mindre kan også gøre det. Med hjem i bilen havde Bruun Rasmussens folk blandt andet en stor bronzefigur af Antonin Mercié 1845-1916 "David vainqueur de Goliath", der får vurderingsprisen 30.000 kroner på forårets auktion. Særligt en ting begejstrede vurderingsmanden Martin Hans Borg. - Da dagen startede kom der en herre med et russisk cigaretetui af sølv. Der er en russisk dobbeltørn på låget, og det viser, at det er en gave fra kejserfamilien - helt typisk russisk arbejde lavet mellem 1896 og 1908, fortæller han. Etuiet var en gave fra kejserinde Dagmar - datter af Christian d. 9 og gift med den russiske zar Alexander den 3. - Det var en gave til hendes gartner på Hvidøre, som var det lille slot nord for København, som kejserinde Dagmar og søsteren Alexandra, dronning i England, boede på, når de en gang imellem var på besøg i Danmark, fortæller Martin Hans Borg. Etuiet har han vurderet til at indbringe mellem 15.000 til 20.000 kroner. - Havde det været et dansk cigaretetui, ville prisen være 1500-2000 kroner, fortæller han. Etuiet kommer med på Bruun Rasmussens russiske temaauktion i begyndelsen af juni måned, og den høje vurderingspris indikerer, at der er stor efterspørgsel på russiske antikviteter. - Vi har mange russiske kunder, der køber russisk kulturarv tilbage, fortæller Martin Hans Borg. Sammen med etuiet følger et kondolencebrev skrevet af kejserinde Dagmars hofdame. Brevet er skrevet i forbindelse med gartnerens død i 1923 og stilet til gartnerens niece. I brevet udtrykker kejserinde Dagmar sin dybe sorg over at miste sin gartner, som hun holdt så meget af. - Og det er rigtig godt, at det er med, for de russiske kunder sætter pris på, at der er en god historie bag. Brevet dokumenterer, at kejserinden har kendt overgartneren, forklarer Martin Hans Borg. Kirsten Lohses tinsoldat skal ikke sælges, selvom den måske viser sig at have en værdi. - Jeg har tænkt, at militærhistorisk samling skal have den, når jeg engang er borte. Mine børn har godt nok kendt deres morfar, men der ingen af dem har forhold til krigen. Jeg synes, det kunne være sjovt at give den til samlingen, når de ikke har den i forvejen, siger hun.