Så mange fik bøder: Trafikrazzia ved midtfynsk skole efter borgerhenvendelse om mørke cyklister

- Der er et behov for kontrol som denne fra tid til anden. Det minder folk om vigtigheden af færdselssikkerhed. Fordelen ved en landsdækkende kampagne som denne er den store synergi mellem politikredsene og medier som jeres, der er med til at sætte fokus på problematikken, fortæller han.

Avisens redaktion var selv ude lige før jul og dokumentere, at der var bekymrende mange cyklister i Ringe, der disse mørke vintermorgener kører langs de tæt trafikerede uden nogen form for belysning .

Operativ chef for færdselsafdelingen ved Fyns Politi, Preben Ingemansen, er denne morgen indsatsleder for en trafikrazzia i byen. Han og hans patrulje er i Ringe dels på grund af en landsomdækkende politikontrol af skolevejene, og dels på grund af en borgerhenvendelse om for mange "mørke cyklister" i byen. Selv står han ved parkeringspladsen ved Tingagerskolen klar til at stoppe cyklister uden lys - og billister, der kører for stærkt, uden sele eller som tydeligt snakker i telefon.

Ringe: Tirsdag er en kold og våd morgen ved Tingagerskolen i Ringe. Hvor regnen ind til for nyligt piskede ned, reflekteres nu kun støvregn i gadelamperne og i billygternes skær, når de travle forældre kører ind på parkeringspladsen for at aflevere børnene til endnu en dags læring.

Forældrenes ansvar

En lille pige kommer cyklende mod skolen. Hun har ingen lys på, så Preben Ingemansen stopper hende, sætter sig på huk og siger: "Mit navn er Preben, jeg er fra politiet. Hvorfor har du ikke lys på cyklen".

Det er desværre ikke et enestående tilfælde på de mørke vintermorgener. Stadig mange cyklister kører til skole uden lygter på cyklen.

- Børn har desværre ret svært ved at forstå, hvor svære de egentlig er at få øje på, hvis de cykler uden lys. Det gør deres vej til skole utrolig farlig, da de kan komme alvorligt til skade. Derfor må forældrene se at få kontrolleret, at deres børn er sikre i trafikken, siger Preben Ingemansen.

Han mener, at det i sidste ende må være forældrenes ansvar at sørge for, at deres børn er informeret om trafiksikkerhed og at kontrollere børnenes cykler.

Alligevel tror han på, at razziaer som denne er med til, at udviklingen går den rigtige vej.

- Når du kommer hjem senere, så sig til politiet har snakket med dig om lys på cyklen, ikke? siger Preben Ingemansen til den lille pige og lader hende komme ind i varmen.

Ved dagens razzia blev der uddelt syv bøder: fire forseelser, hvor trafikskilte ikke blev overholdt, to ulovlige knallerter og en enkelt billist stoppet med frataget kørekort. Derudover var der blot to cyklister påtalt for manglende lys. Ifølge Preben Ingemansen gjorde det dårlige vejr det til en atypisk morgen, men han er stadig godt tilfreds med at være mødt frem på baggrund af borgerhenvendelsen.