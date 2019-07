Så ligger Landøkonomisk Selskabs Husholdningskreds program for 2019/20 klar

Ringe: Nu kan lokalkredsene og hovedkredsen i Landøkonomisk Selskabs Husholdningskreds kaste sig over årsprogrammet for sæsonen 2019-2020. Første fælles arrangement finder sted den 29. august og består af en eftermiddagstur til Kerteminde med besøg på Johannes Larsen Museet og Vikingemuseet Ladby. Næste arrangement er onsdag den 9. oktober Pigernes Dag i Ryslinge Forsamlingshus med fordrag og sangunderholdning.

Efterårsmødet er mandag den 28. oktober på Ringe Bibliotek. Her vil man kunne se og høre et lysbilledforedrag ved Mette og Poul Nyrup fra Esbjerg under titlen "En kulturrejse fra Rudbøl til Skagen med billeder, sang og fortælling". Torsdag den 28. november er der adventsmøde på Tingager Ældrecenter med "før julehygge med fortælling og sang ved Lisbeth Svensmark samt Luciaoptog med Ringe Kirkes Kor.

I 2020 indledes der onsdag den 29. januar på Ringe Bibliotek med foredrag ved Dorthe Smedegård "Carl Nielsens ukendte ungdom - om maleren forfatteren Emilie Demant Hatt". Der er generalforsamling torsdag den 6. februar på Ringe Bibliotek og onsdag den 26. februar vil Erik Holm Hansen, Jordløse, samme sted holde foretaget "Mit liv som landsbylæge i Jordløse - til arbejdet for Røde Kors og Læger uden Grænser i bl.a. Afghanistan. Endelig er der en-dagsudflugt til Vestjylland den 19. maj.