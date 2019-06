Så klappede fælden: Politi har gennemført kontrol på omdiskuteret villavej

Fyns Politi har nu været forbi Nyvej og Villavej, hvor der er gennemkørsel forbudt. Seks bilister fik en bøde for at køre gennem uden et ærinde.

Ringe: Samme dag, som avisen skrev om den omdiskuterede smutvej gennem Nyvej og Villavej i Ringe, gennemførte Fyns Politi en kontrol på stedet. I alt måtte seks bilister frem med pengepungen for ikke at overholde skiltningen, der tydeligt siger, at gennemkørsel er forbudt.

Smutvejen har gennem flere år været til debat, og for et lille år siden blev der sat chikaner op.

Det tog lidt af farten, fortalte beboer på vejen Søren Danielsen forleden til avisen. Ifølge ham har chikanerne ikke ændret på antallet af bilister, som skyder genvej via villavejen og dermed undgår brostenene på Jernbanegade og Algade.

Søren Danielsen har derfor foreslået at lukke vejen helt. Men det bliver nok ikke aktuelt, for formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Kristensen (V) fortalte, at han ikke har fantasi til at forestille sig, at vejen bliver lukket.

Venstre-politikeren mener, det er politiets opgave at sikre, at vejen ikke bliver brugt som smutvej og efterlyste en kontrol.

Det skete så tirsdag den 4. juni fra klokken 15.30 til 17.15.