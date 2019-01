Så er det tid til årets store fejring af sporten i Årslev

Årslev: Omkring 400 spillere, trænere, forældre og venner af Årslev Boldklub, deltager i det store nytårsshow lørdag 19. januar kl. 18 i Årslev Hallen.

Aab har også denne gang et begivenhedsrigt år at se tilbage på med medlemsvækst, nytårsshow, To Øens holdstævner, en stor 80'er fest, fodboldskole med mere.

På den resultatmæssige side noterer klubben, at Albaniserie-hold overvintrer på en plads lige under midten af rækken. Det blev til et Fynsmesterskab til tre af klubbens Masters hold og flere gode placeringer i ungdomsrækkerne. Blandt andet kan nævnes U12 pige, der blev uofficielle fynsmestre, U11 drenge Golden League, der rykker op i næstbedste række, og U15 drenge, der i den kommende sæson skal spille med jyske og fynske hold i Liga 2. Så rent sportsligt godkender klubben bestemt årets resultater.