Så er der tips og tricks til slægtsforskning

Faaborg: Faaborg Bibliotek inviterer til slægtsforskningscafe.

Det sker af to omgange, så både begyndere og øvede får noget ud af det.

Efterhånden som kirkebøgerne og andre arkivalier er blevet digitale, er det blevet en hel del nemmere at dykke ned i sin slægtshistorie via internettet. En af dem, der gør det og har gjort det i mange år, er Arne Clausen fra foreningen "Danske Slægtsforskere". Han kommer og fortæller om de forskellige arkivalier, og hvad de kan hjælp en med enten digitalt eller ved at bestille dem i fysisk form fra Rigsarkivet.

Man kan stille spørgsmål og få hjælp til at komme videre med sin egen slægtsforening, og hvis der er konkrete spørgsmål, så medbring gerne egen PC. Der er nemlig også konkrete tips og tricks til, hvordan man kan organisere sine data optimalt for den videre søgning og til, hvordan man kan komme i gang med at skrive sin slægtshistorie.

Det er på Faaborg Bibliotek tirsdag 26. februar for begyndere og tirsdag 5. marts for erfarne. Begge dage klokken 14.00 - 16.00. /cak