Så er der igen musik på Torvet

Faaborg: Sommeren er over os, turisterne er begyndt at komme til byen, og lørdag 6. juli er der lagt op til en hyggelig handelsdag i Faaborg med musik på Torvet klokken 11-14.

Den musikalske underholdning står duoen Lille Frøken "A" for, som i en pressemeddelelse beskrives sådan her:

"Hold på cigar og cognac og bliv forført af Lille frøken "A". En fortælling, som kunne være taget ud af New Orleans' rødder på Bourbon Street. Oplev musik, der trods alderen aldrig bliver forældet - og følelsen vil være, at man har hørt det for første gang. Den varmhjertede duo giver dig en musikalsk oplevelse, udført med indlevelse og sjæl. Læn dig tilbage med glasset i hånden og nyd en parade af klassikere som "Fever", "Hit the road Jack", "Fly me to the moon", "Summertime" og mange flere. Højttaleren bliver fyldt med frække toner, krydret med rytmer, og din højre fod vil med garanti "swinge" med."