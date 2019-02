Så er der gullasch på den gamle skole!

Faldsled: Gullasch med kartoffelmos og rødbedesalat og til dessert citronfromage.

Så behøver vi næsten ikke skrive mere. For den menu bør kunne få tænderne til at løbe i vand og folk til at strømme til Faldsled Gamle Skole, når der igen er fællesspisning fredag 22. februar klokken 18.

Hvis vi endelig skulle tilføje noget, skulle det være, at Falsled Beboerforening giver kaffe med sødt til.

Og at Erik Larsen fra Faldsled spiller til fællessange og underholder imellem måltiderne.

- Vi har haft et rigtig godt fremmøde til vores to tidligere arrangementer, så det håber vi også, vi får denne gang, siger Bente Kjærgaard Jensen, der er med til at arrangere fællesspisningen.

For medlemmer af Falsled Beboerforening koster det 80 kroner for voksne og 30 kroner for børn.

Ikke-medlemmer skal betale henholdsvis 100 og 50 kroner.

Tilmelding kan ske til: Bente Kjærgaard Jensen, Ahornvej 4, telefon 50 49 42 35, eller

Birthe Pedersen, Strandgyden 1, telefon 30 63 68 15. Sidste frist for tilmelding er 15. februar.