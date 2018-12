Så er der åben: Carsten sælger plakater i Ringe

En online butik og en fysisk butik er gået sammen for at hjælpe hinanden. Nu kan man købe plakater og udstyr til jagt og fiskeri i én og samme butik.

Ringe: En vaskebjørn, en bille og en hund, der rækker tunge. Det er nogle af motiverne på de plakater, som Carsten Schmidt-Simonsen sælger online, men fra onsdag også i Outdoor Fyn på Torvet i Ringe.

Mandag aften til avisens debatmøde om butikslivet mødte Carsten Schmidt-Simonsen og indehaveren af Outdoor Fyn Mickael Simonsen hinanden for første gang. Carsten Schmidt-Simonsen ville gerne have mulighed for at sælge sine varer i en fysisk butik, og Mickael Simonsen tilbød plads i sin forretning.

Og der er ikke langt fra tale til handling. Allerede fra onsdag middag kan man nu købe plakater, julekort og senere også t-shirts med tryk i Outdoor-butikken.

- Det er gået så stærkt, at jeg slet ikke har nået at reagere på det, fortæller Carsten Schmidt-Simonsen, mens han nænsomt sætter plakaterne op, så det ser indbydende ud.

Det er et nyt samarbejde, som kan komme begge forretningsdrivende til gode, mener Outdoor-indehaveren Mickael Simonsen.

- Der må gerne være forskellige typer af varer i butikken. Kunderne i dag vil gerne overraskes, siger han og fortæller, at han ikke frygter, at han vil tabe omsætning på det.

- Det kan godt være, at nogle vil købe en plakat i stedet for en handske. Men når de så kommer til at fryse, så skal de nok komme tilbage og købe handsken også.