Faaborg: Nu lyder der igen snart sang fra Huset på Færgevej.

- Højskolesangbøgerne skal igen i brug. Der har i sommerens løb været efterspørgsel om at samles den første torsdag i hver måned for at lade sangstemmerne lyde i et mangfoldigt kor, fortæller Marianne Ploug Hansen, der er med til at arrangere de månelige sangeftermiddage i Huset.

Starten på fællessang i Huset sker torsdag 5. september klokken 13.00-14.30. Alle med interesse og sangglæde vil være velkomne gennem efteråret den først torsdag i hver måned.