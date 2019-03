S-politikere besøger Faaborg Gymnasium

Faaborg: Et folketingsvalg venter lige om hjørnet, og Faaborg Gymnasium og VUC får fredag besøg af to socialdemokratiske folketingsmedlemmer, Trine Bramsen og Annette Lind (undervisningsordfører).

- Vi skal tale med ledelsen og studerende om de store vanskeligheder, som uddannelsesinstitutionerne står overfor i Faaborg. Vi er meget optaget af, at vi får sløjfet omprioriteringsbidraget hurtigst muligt, så der kan komme ro om institutionernes økonomi. Men vi ved også, at det er ikke er nok. Derfor vil vi gerne høre deres bud på, hvad vi yderligere kan gøre fra politisk hold for at sikre, at der fortsat er gymnasium og VUC i Faaborg, forklarer Trine Bramsen inden besøget. /søby