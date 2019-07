S-politiker i debat om fritidscenter: Så skulle den udregning vist være på plads, Bo Andersen

Som svar på Bo Andersens læserbrev den 9. juli 2019.

Kære Bo Andersen,

Jeg har med interesse læst dit indlæg i Fyens Stiftstidende, der indeholder en direkte opfordring til mig.

Jeg har udtalt til avisen, at vi i den socialdemokratiske gruppe har stemt for at bevillige det samme procentvise ekstraordinære tilskud til Midtfyns Fritidscenter som til Forum Faaborg, hvilket jeg naturligvis gerne vil redegøre for.

Den 11. juni 2019 blev det besluttet på et møde i kommunalbestyrelsen, at Forum Faaborg udgår af halmodellen, at den udarbejdede samarbejdsaftale indgås, og at der tildeles et ekstra driftstilskud på 400.000 kr. i 2019. Beløbet er ud over det i forvejen bevilligede beløb på 4.976.124 kr. Dette svarer til et ekstra driftstilskud på 8,03 % for 2019.

Den 24. juni besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen at bevillige et ekstraordinært driftstilskud til Midtfyns Fritidscenter på 600.000 kr., svarende til 8,9 % af det fastsatte tilskud i 2019 på 6.684.672 kr.

Så skulle den udregning da vist være på plads.

Vi, i den Socialdemokratiske gruppe, har et stort ønske om at have velfungerende fritidscentre i såvel Ringe som i Faaborg, og det er vi villige til at gå langt for.

Det er forståeligt, at der er et stort ønske blandt borgerne om at vide, på hvilket grundlag vi træffer vores beslutninger i kommunalbestyrelsen. Det er dog en stadig afvejning, hvor mange detaljer der skal med, når der er hensyn at tage af personlig eller økonomisk karakter. I dette tilfælde er der behov for ro omkring de igangværende forhandlinger med kurator, hvilket er grunden til, vi er lidt tilbageholdende med oplysningerne.