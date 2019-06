S-kandidat krydser fingre: - Det vil være så vildt at komme ind

Kim Aas Christensen (S) følger med spænding dagens optælling af personlige stemmer. Med et mandats fremgang for partiet, så lever håbet om en plads i folketinget stadig for ham.

Faaborg-Midtfyn: Socialdemokratiet fik et pænt valg på Fyn med fremgang og et ekstra mandat. Hvem de fem der sendes Christiansborg bliver, det vides, når de personlige stemmer er talt op i løbet af torsdagen.

Optællingen bliver fulgt tæt af Socialdemokratiets Kim Aas Christensen.

- Det er en mærkelig situation, for jeg har hele tiden - også af jer - fået at vide, at jeg ikke har en jordisk chance for at komme ind. Men vi har nogle ganske få tal, og de er positive i forhold til tidligere, men om det er nok, det må vi se, lyder det fra Kim Aas Christensen torsdag morgen.

- Det vil bare være fuldstændig vildt, hvis jeg skulle være så heldig og lykkelig at komme ind. Nu må vi se. Jeg skal kigge lidt ved optællingen, og så skal jeg gå og vente, griner Kim Aas Christensen.

- Jeg har det rigtig godt. Det har været en rigtig god valgkamp både for mig og for Socialdemokratiet i Faaborg-Ærø. Vi har fået den fremgang her, som hele partiet var spået, men det fik vi så ikke helt på landsplan. Det er en tak til de mennesker, der har hjulpet til, siger Kim Aas Christensen.

Uanset udfaldet efter dagens stemmeoptælling, så har han mod på mere.

- Jeg har hele tiden sagt, at jeg skal have 1000 stemmer, for så har jeg noget at bygge på, hvis jeg skal prøve en gang mere. Det handler om at få bygget et navn op, så man ikke bare er et navn i Faaborg-Midtfyn, men en man kan stemme på på hele Fyn, siger socialdemokraten.

- Men jeg håber på et godt valg, både fordi jeg personligt har lagt meget energi i det, men også for partiets skyld. For det har vi brug for, og det er især for alle de personer, der har støttet op om mig.