Man kan tilmelde sig gebyrfrit via Ryslinge Boldklubs hjemmeside frem til 4. september eller man kan møde op på selve dagen og tilmelde sig mod et eftertilmeldingsgebyr. Startnumre udleveres på dagen fra kl. 9.15.

Ny arrangørgruppe

Når der er rykket lidt på datoerne, så skyldes det, at der er kommet en ny arrangørgruppe af Ryslingedagen, og gruppen forventer, at det er nemmere at samle hele byen og omegn til en hyggelig formiddag og eftermiddag, hvor alle byens foreninger kan præsentere sig. Ryslinge Stadion og Ryslinge Hallen omdannes på dagen til et stort præsentationsområde, hvor alle foreninger i Ryslinge og omegn kan vise sig frem og fortælle om deres forening. Arrangementet starter kl. 10 med morgenbord og Ryslingesangen og derefter skydes alle aktiviteter i gang. Arrangementet slutter kl. 15, og så gøres der klar til høstfest i hallen kl. 18.30 om aftenen med spisning og live-musik.