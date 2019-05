Ryslinge-sanger vender hjem med egne sange

Afgørende rejse til Færøerne

Signe Nørgaard tog det første seriøse skridt mod et album, da hun i 2010 rejste til Færøerne på en måneds ophold:

- Det var en bevidst beslutning, som jeg længe havde gået og taget tilløb til. Året før havde jeg været på Island og var blevet fascineret af de store vidder og i det hele taget inspireret af de nordiske lande. Tidligere har jeg rejst i Brasilien og Cuba for at hente inspiration, men efter jeg er blevet lidt ældre, har det været naturen, hvor man kommer til at føle sig lillebitte, der har tiltrukket mig. Så det var nærmest at blive nulstillet at komme til Færøerne.

Rejsen til Færøerne viste sig at blive et afgørende valg, da den resulterede i den samling sange, der er at finde på Signe Nørgaards debut-album "Hjertelyd".

Den lokale sanger kan opleves søndag 26. maj kl. 9.30. Arrangementet begynder med gudstjeneste i Nazarethkirken, og derefter er der koncert i salen.