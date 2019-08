Ryslinge Sangkor starter ny sæson med ny dirigent

Ryslinge: Det bliver en ekstra spændende sæsonstart, når Ryslinge Sangkor 13. august skyder en ny sæson i gang.

Koret har nemlig sagt farvel til den afholdte korleder og dirigent Tue Lund Nielsen. Kordirigenter hænger ikke på træerne, men Ryslinge Sangkor er klar med musikpædagog Jens Reinholdt som ny korleder og dirigent.

En julekoncert i Nazaretkirken i Ryslinge 10. december med den nye korleder er allerede planlagt. Står nogen og mangler et kor til en julekoncert 3. december, så er koret ledig.

Pianist Lisbeth Sylvest har ofte akkompagneret koret ved koncerter, og Ryslinge Sangkor udvider samarbejde i den nye sæson, så hun i højere grad deltager i korprøver.

Det sociale samvær og glæden ved at synge sammen betyder meget i Ryslinge Sangkor, og nye medlemmer er velkomne. Man må gerne deltage nogle gange for at finde ud af, om man fremover vil dyrke sangen hver tirsdag aften.