Ryslinge Gymnastikforening mangler frivillige

- Da jeg i går var på vej til bestyrelsesmøde hørte jeg i radioen, at der findes mange unge og voksne, som gerne ville være frivillig i en forening, hvis de blev spurgt. Helt præcist ville 80 procent af de adspurgte gerne være en del af en forening og gøre et stykke arbejde, hvis de blev spurgt, siger Birgitte Rasmussen, der er i bestyrelsen i Ryslinge Gymnastikforening.

Ryslinge: - Vi vil så gerne spørge dig, om du kunne have lyst til at blive frivillig i Ryslinge Gymnastikforening?

Arkivfoto: Jørgen Hansen

- Ryslinge Gymnastikforening har mange børne- og voksengymnaster. Det er fantastisk og vigtigt. Vi mangler bare nogle, som vil bruge halvanden time om ugen på at være instruktør og blive en del af et stærkt frivillig-netværk. Vi vil så gerne spørge alle, men kommer fejlagtigt til at fokusere på dem, som tidligere har været frivillige i forskellige foreninger. Derfor er det nu en offentlig hemmelighed; Vi vil så gerne spørge dig, om du kunne have lyst til at blive frivillig i Ryslinge Gymnastikforening?

- Det er en generel udfordring af finde de frivillige til bestyrelser og aktiviteter og en af grundene kan være, at det altid er de samme, som bliver spurgt, nemlig dem, som plejer at være frivillige. Kredsen bliver dermed mindre og mindre, siger hun og tilføjer.

Foreningslivet blomstrer i Danmark, ikke mindst i Faaborg-Midtfyn Kommune, der har et imponerende antal foreninger. Det er derfor heller ikke underligt, at det kræver mange frivillige kræfter, mener Birgitte Rasmussen.

Sådan kan du hjælpe

Som frivillig i Ryslinge Gymnastikforening får man også selv noget ud af de kræfter, man lægger i foreningen, mener Birgitte Rasmussen.

- Du har nu dit livs chance for at blive instruktør eller bestyrelsesmedlem. Man har en vigtig rolle for gymnasterne på holdet. Det giver en god følelse at gøre noget for andre og man lærer mange mennesker fra Midtfyn at kende, siger hun.

Hvis man har lyst til at blive frivillig i Ryslinge Gymnastikforening, kan man sende en mail til bestyrelsen til ryslingegf@live.dk, hvorefter man vil blive kontaktet. Man kan også ringe til Hanne Klindt på tlf.: 25 64 23 50 eller til Birgitte Rasmussen på tlf.: 40 30 47 13 og få en snak om, hvad det kræver.