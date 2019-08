Bodegaen i Ryslinge søger endnu engang en ny forpagter, som kan give stedet lidt kærlighed. Den tidligere forpagter kun nåede at være bodegamutter i lidt over halvandet år.

Ryslinge: Den glade stemning var på sit højeste, da Ryslinge Bodega genåbnede i slutningen af 2017. En ny ejer, Karina Sørensen, havde taget plads bag ved bardisken. Men nu godt halvandet år senere er raflebægrene gemt væk i skabene, og de klistrede borde er vasket rene. Ryslinge Bodega skal igen på jagt efter forpagter til at servere kolde øl.

Den lokale hyggekrog har eksisteret i mere end 30 år, og der er mange i området, som hyppigt besøger bodegaen for at afslutte dagen med en fadøl og skabe gode minder.

- Jeg plejer at sige, at det er som folks anden dagligstue, siger Rune Tolstrup, som har fået ansvaret for at finde den nye forpagter.

Opbakningen til den lokale bodega har også gjort, at stedet har en spareforening med over 60 medlemmer, som venter med tørre ganer på, at deres stamsted åbner igen. Rune Tolstrup understreger dog, at det er vigtigt, at den kommende forpagter har erfaring i restaurationsbranchen og ved, hvordan Ryslinge Bodega skal styres.

- Vi har allerede fået henvendelser fra folk, der gerne vil overtage stedet, men vi er også villige til at vente på den rette. Om de så tager os en måned eller to, lyder det fra Rune Tolstrup.

Bodegaen har dog allerede en fremvisning tirsdag, så med lidt held bliver der snart lyst op og tændt cigaretter i bodegaens lokaler igen.