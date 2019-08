Rutineret bartender bag baren: Ryslinge Bodega åbner igen

Ryslinge: På søndag svinger dørene til Ryslinge Bodega igen op , og bag disken vil man kunne finde bodegaens nye ejer, Lars Bay Christensen, som i disse dage er ved at gøre stedet klar til, at både stamgæster og nye kunder kan slukke tørsten.

Lars Bay Christensen har i den seneste uge arbejdet på højtryk for, at gæsterne kan skåle ekstra højt, når der igen kommer sport på fladskærmen og spillemaskinerne bliver tændt. Hele lokalet et skiftet fra lysebrunt til mørkegrønt, men stamgæsterne vil stadig kunne genkende bodegaens gamle borde og stole.

Den nye bodegaejer bor i Svendborg sammen med sin bedre halvdel, Lisa Schvartz Larsen, og deres lille søn, Noah. Nu glæder Lars Bay Christensen sig til at lære lokalområdet at kende og komme tættere ind på de folk, som kommer forbi byens bodega.

- Jeg håber at se en masse af stamgæsterne til åbningen men også nogle nye, som gerne vil se, hvad det er, siger den nye bodegaejer.

Lars Bay Christensen har også allerede ansat to lokale og sin datter til at stå i baren, men kun som afløsere. Han har nemlig selv tænkt sig at stå bag baren syv dage om ugen. For ham er det nemlig vigtigt, at han selv har meget kontakt med kunderne.

- En god bartender skal have lyst til at snakke med mennesker og skal være god til alle mennesker. Man skal møde dem med et smil, siger den nyslåede bodegaejer.

Lars Bay Christensen har tidligere været bartender på Tingvalla og bestyrer på De Tre Musketerer i Svendborg, og så er han født med bodegablod i årene. Han far var nemlig selv værtshusbestyrer i 80'erne, og hans mor har også været bartender. Tønde-enderne der har fået en plads over baren, er helt tilbage fra farens værtshus.

- Ja, og så sagde du, at Noah kan overtage biksen om 20-25 år, griner Lisa Schvartz Larsen.

På åbningsdagen kan man se frem til lave priser på de flydende varer, og der bliver også serveret lidt gratis til ganen.