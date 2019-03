Ringe: Et ikke oplyst antal kontanter er blevet stjålet fra en pengepung i en bil, der var parkeret i Dalager.

Fyns Politi oplyser, at det er sket fra klokken 9 fredag morgen og frem til klokken 23. Der er tale om en grøn Volvo V60, og tyven har knust den bagerste siderude for at få fat i pungen.