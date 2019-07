Efter genhusning i en skurvogn sad familien Mørk atter modløse i deres rottebefængte hjem i Gislev. Samtlige forsøg på at komme rotterne til livs havde fejlet fælt, men pludselig begyndte hjælpen at strømme ind. Et tip om en særlig formular viste sig at kunne alt det, som rottefangerne ikke magtede.