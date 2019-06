Romantisk opera i Helios

Faaborg: Helios-Teatrets operaelskende publikum kan glæde sig til torsdag 6. juni kl. 19, hvor der bydes velkommen til Bellinis mesterstykke af en bel canto opera, "Norma".

Publikum skal se en opsætning fra Opéra Royal de Wallonie-Liège fra 2017.

Operaen havde premiere i 1831, og handlingen foregår i Gallien under den romerske besættelse. Med "Norma" når italiensk romantik sit højdepunkt. Et stykke om intense følelser og menneskeligt drama. Norma fortjener en plads blandt operahistoriens store kvindeskikkelser. Hun er en kvinde med mange lag: Ypperstepræstinde, moder, forladt elskerinde og hævngerrig rivalinde. Hendes tragiske undergang udspringer af hendes emotionelle følelser mellem pligt og skuffet kærlighed. Portrættet af Normas moderkærlighed fuldender billedet af hende, da hun i skuffelse og raseri vil dræbe sine børn, men ikke kan gøre det alligevel.

Titelrollen, der her synges af sopranen Patrizia Ciofi, betragtes generelt som et af de sværeste sopranpartier. Partiet kræver enorm vokal kontrol, fleksibilitet og dynamik og indeholder en bred vifte af følelser: Konflikten mellem det personlige og offentlige liv, romantik, moderkærlighed, venskab, jalousi, morderiske hensigter og resignation. Det er umuligt at tale om "Norma" uden at nævne Maria Callas og hendes fremstilling af et elskende og lidende menneske, som hun fremstillede så imponerende både på det ydre og indre plan.

Vincenzo Bellini (1801-1835) nåede at skrive 10 operaer før sin alt for tidlige død. Den unge Richard Wagner sagde om "Norma": "Hvis vi overvældes af vores følelser og græder over at høre det, er det ikke noget at skamme sig over". Wagner betragtede operaen som det mest perfekte eksempel på en musikalsk tragedie.

En pausedrink er som altid inkluderet i billetprisen.