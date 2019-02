Rolfsted: 10 lokale quiltere udstiller patchwork i Rolfsted Kirke.

- Det er dejligt at kunne få lov at bruge vores kirke til andet end gudstjenester. Der er jo en helt speciel stemning i et kirkerum, siger Kirsten Hansen på vegne af udstillerne.

Det foregår onsdag 6. februar i forbindelse med Fyraftensgudstjenesten og efter kl. cirka 17-18 og 7. februar fra 8 til 16. Der serveres kaffe hele dagen.

Lokale udstillere: Ulla Hansen, Addy Frandsen, Winnie Klint, Hanne Littau, Bodil Schaarp, Bente Sønderskov, Grethe Nielsen, Judith Henningsen, Inger Jensen, Kirsten Hansen.

/Exp