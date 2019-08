Rolfsted IFs sommerfest handler om socialt samvær, hygge og leg

Rolfsted: Når Rolfsted Idrætsforening 15. august åbner dørene for årets sommerfest, er der fokus på samvær, hygge og leg, og planlægningsgruppen bag dette års fest lover, at der vil være underholdning for alle aldre.

Det hele starter med reklamebanko torsdag 15. august, hvor dørene åbner kl. 17. Fredag åbnes sommerfesten officielt med tale fra Egon Hansen, der er daglig leder af Ferritslev Fritidshus. Herefter samles lokalområdet til gadedyst, hvor der er lovet udfordringer for alle, både store og små. Aftenen slutter traditionen tro med fællesspisning, som i år byder på hjemmelavet lasagne tilberedt af lokale ildsjæle.

Lørdag er fyldt med aktiviteter for alle aldre. De mindste kan besøge dyrene til årets Mini Børnedyrskue, eller de kan sidde i en vaskeægte brandbil. De kan også forsøge at finde vej gennem den store halmlabyrint og besøge tombolaen.