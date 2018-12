Roklub har stor succes med rospinning om vinteren

Selv om det er vinter, er der supergode muligheder for at holde formen ved lige i Faaborg Roklub, der for et par år siden lavede et nyt rum til rospinning.

Faaborg: Det er ikke kun Faaborg Gymnastikforening, der har oplevet medlemsfremgang på det seneste. Det har de også i Faaborg Roklub.

- Vi har i 2016 bygget et rigtig dejligt rospinningsrum i Faaborg Roklub. Interessen for at styrke formen og vedligeholde den om vinteren er støt stigende, og vi har i 2016/2017 roet 6000 kilometer, og i 2017/2018 er det blevet til 8000 kilometer i romaskinerne. Roklubben har i vintersæsonen allerede fået flere nye medlemmer, som er flittige brugere af vores tilbud om rospinning, fortæller Heidi Kirkegaard fra roklubbens bestyrelse.

Det nye denne vinter er, at Faaborg Roklub i år for første gang deltager i Otter Grand Prix, en konkurrence, som holdes af Dansk Forening for Rosport (DFfR).

- Konkurrencen foregår i klubbens egne lokaler og består af fem konkurrencerunder, hvor et hold på otte roere skal præstere i forskellige distancer på tid. Konkurrencen foregår på én romaskine, med rulleskift, høj puls og giver et skønt socialt sammenhold hen over vinteren. Og vigtigst - det er SÅ sjovt, fortæller Heidi Kirkegaard.

Den næste konkurrencerunde foregår søndag 9. december kl. 11-13, hvor klubben skal ro 25 km i alt. /søby