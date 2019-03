- Ja, hold da op. Det var en ære bare at blive indstillet til prisen, siger en tydelig rørt prisvinder.

Det var en overrasket prismodtager, som blev forstyrret midt under hendes instruktørarbejde med et mave/ryg-hold i Midtfyns Fritidscenter.

Kort sagt, så er 66-årige Ulla Witt en person, der hellere end gerne involverer sig til glæde og gavn for andre, og torsdag aften blev hendes ihærdighed og mangeårigt frivillige engagement belønnet med den kommunale pris Årets Ildsjæl 2018.

Så er Ulla Witt formand for Kræftens Bekæmpelse i Faaborg-Midtfyn og blandt meget andet en af de store drivkræfter bag Midtfyns Kunstforening og har taget initiativ til træningshold, hvor hun selv er instruktør.

Ringe: Hun er kvinden, der sørger for, at mænd i deres bedste alder kan få et sundhedstjek ved at arrangere Mandedag i både Ringe og Faaborg. Og får de to selvsamme byer svøbt i lyserødt til Lyserød Lørdag, hvor der samles ind til kampagnen Støt brysterne.

Foruden prisvinder Ulla Witt var følgende indstillet til prisen Årets Ildsjæl 2018: Jonas Westermann, Jonas Lund, Josefine Schlossarek, Rasmus Knudsen, Simon Westermann, instruktørteamet for Ringe Juniormix Henning Madsen, Ringe Gymnastikafdeling (atletikafdelingen) Lene, Inge, Louise og Nanna Eriksen, Faaborg Svømmeklub Karen Rosager, Ældre Sagen Midtfyn Thomas Jørgen Greve, MTB-træner Faaborg Susan Nielsen, formand for Kværndrup Boldklub Pia Schmidt Jensen, formand for Broby Røde Kors Sus Pedersen, Charlotte Bøgeskov, Jane Pløger, jumping fitness i Allested-Vejle Torben Ø. Rasmussen, Østerby Sportsrideklub Tove Madsen, pensionistforeningen i Nr. Broby

Prisen blev skyllet ned med et lille glas i fritidscentret, hvor venner og familien var dukket op. Foto: René Johansen

Gør det for andre

Det var formanden for Kultur- og Lokalplanudvalget, Anne Møllegaard Mortensen (DF), der sammen med en lille overrækkelseskomite fik lov til at overrække prisen. At den tilfaldt Ulla Witt skyldes i høj grad Anni Nørregaard, der indstillede Ulla Witt til prisen.

- Jeg var ikke i tvivl om, at hun skulle indstilles, for hun er bare årets ildsjæl, forklarer Anni Nørregaard, der selv går på torsdagens hold og også havde en lille finger med i overraskelsesarrangementet.

Hun havde sørget for at venner og familie var på plads i caféen, hvor der blev serveret et lille glas.

- Ulla er bare god og gør alle de her ting for andres skyld og ikke hendes egen. Hun bruger også meget tid på det, og hun skåner ikke sig selv. Får hun en idé, så sætter hun gang i den, men hun er også god til at sætte andre i arbejde, lyder roserne fra Anni Nørregaard.