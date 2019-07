Røgericaféens loppemarked er fisk, musik, fællesskab og gode handler

D. 13. juli fra 10-15 afholder Faaborg Røgericafé deres loppemarked, hvor der er lagt op til en hyggelig dag fuld af fisk, musik og gode handler. Det er 8. år i træk, og markedet er vokset og vokset. Line Klivager fra røgeriet vil gerne skabe liv på havnen og få flere turister og lokale til at tage turen ud af centrum og ned til vandet.

Faaborg: - Vi skal have folk til at komme ned omkring havnen. Der er jo ikke ret langt fra centrum, siger Line Klivager.

Hun bestyrer Faaborg Røgeri Café, som afholder loppemarked lørdag d. 13. juli fra klokken 10-15 på havnen.

Det er 8. gang, og hvert år bliver loppemarkedet besøgt mere og mere. Med udsving alt efter vejret, selvfølgelig.

Line Klivager, som er kendt for at være en af Faaborgs mest driftige kvinder, forsøger at skabe noget fællesskab og en havn, som hele byen kan nyde godt af.

- Vi prøver at skabe noget for alle mennesker i alle aldersgrupper. Noget fællesskab og socialt samvær, siger hun.

Om det er de ugentlige veterantræf, loppemarkedet eller et af de andre gratis arrangementer, så er der gang i den på havnen.

Til årets loppemarked kan man selv byde ind med loppeting. Du kan nemlig købe en stand til 100 kr. og gå igang med salget. Ring på 26201712 og hør nærmere.

- Dagen skal være råhygge, dejlig fisk og selvfølgelig masser af gode handler, siger Line Klivager.

Samme dag afholder amatørfiskerforeningen deres loppemarked på havnen, så havnekajen omdannes til en lang gågade proppet med loppeting, god musik og festlig stemning.