Røde partier: Faaborg-Midtfyn skal følge FN-mål

Faaborg-Midtfyn: Afskaf fattigdom. Reducér ulighed. Sørg for rent vand. Bekæmp klimaforandringer i en fart. Og skab et bæredygtigt forbrug.

Sådan lyder en stribe af FN's 17 verdensmål, som SF og Enhedslisten vil have Faaborg-Midtfyn Kommune til at tage til sig og arbejde efter.

Det kom frem og blev diskuteret på kommunalbestyrelsens møde mandag.

- Verdensmålene vil give en mere sikker og visionær verden. Det giver et løft for os alle, hvis vi her i kommunalbestyrelsen sætter os høje internationale mål, lød det fra Enhedslistens Morten Schjøtt.

De fleste andre partier i kommunalbestyrelsen var med på venstrefløjspartiernes plan - på lidt længere sigt.

Socialdemokraternes Kim Aas Christensen foreslog at få skrevet verdensmålene ind, når Faaborg-Midtfyn Kommune inden længe skal have revideret sin udviklingsstrategi.

- Det giver god mening, for så er der ingen tvivl om, at det er noget vi støtter op om, fastslog Kim Aas Christensen.

Venstres viceborgmester Søren Kristensen erklærede sig enig med Socialdemokraterne, mens Dansk Folkepartis Åge Priisholm stillede sig kritisk.

Åge Priisholm mener nemlig, at det vil være "at føre udenrigspolitik i kommunalbestyrelsen", hvis Faaborg-Midtfyn Kommune skal til at tage højde for FN-målene.

Også den konservative Søren Clemmensen udtrykte bekymring:

- Hvis det her betyder, at hver eneste beslutning, vi træffer, skal måles op mod FN's verdensmål, så sætter vi for alvor gang i bureaukratiet, advarede Søren Clemmensen, men trods kritikken tyder meget på, at verdensmålene vil være med i den næste udgave af kommunens udviklingsstrategi.