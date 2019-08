Faaborg: 1. september er det to år siden, Røde Kors i Faaborg åbnede kiosk på Prices Have Centeret. Det vil blive fejret onsdag 4. september kl. 14.30 til 16 med is og kaffe til beboere, personale og pårørende.

Kiosken har åbent mandag, onsdag og fredag i halvanden time, og der sælges slik, småkager, chokolade samt diverse toiletartikler. Et eventuelt overskud vil gå til en oplevelse for centrets beboere.

