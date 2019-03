Røde Kors i Broby opfordrer til, at man donerer sit brugte tøj i den landsdækkende "Smid Tøjet"-kampagne, som starter mandag 1. april. På den måde kan man være med til at støtte Røde Kors' arbejde for udsatte og sårbare mennesker.

Broby: Nu er det igen tid til at rydde op i garderoben. Fra mandag 1. til lørdag 13. april kan man donere sit brugte tøj til Røde Kors i Broby i forbindelse med den landsdækkende "Smid Tøjet"-kampagne.

- Det er ren win-win. Du kommer af med dit brugte tøj, og så er du med til at støtte Røde Kors' arbejde for udsatte og sårbare mennesker, blandt andet her i Broby, siger Pia Schmidt Jensen, formand i Røde Kors' Broby-afdeling.

Røde Kors i Broby hjælper for eksempel sårbare børnefamilier og ensomme ældre:

- Vi hjælper børn med at komme på ferielejre og uddeler julehjælp. For en del mennesker i vores lokalområde er pengene små, så vi synes, det er rigtigt vigtigt også at kunne hjælp lokalt, siger Pia Schmidt Jensen.

Lokalformanden peger også på den forskel, besøgstjenesten gør:

- Her er frivillige med til at støtte ældre blandt andet på vores lokale plejehjem. Folk i lokalområdet ved, at vi findes, og det skaber tryghed, siger Pia Schmidt Jensen.

Hun håber derfor, at mange vil kigge forbi butikken i kampagne-ugerne med det tøj, de ikke længere bruger.

Røde Kors tager imod både tøj, sko og tekstiler såsom gardiner, lagner og håndklæder, blot må det ikke være snavset eller vådt.

Sidste år gav overskuddet fra salg af genbrugstøj over 66 millioner kroner til Røde Kors' nationale og internationale hjælpearbejde.