Røde Kors flytter ind i tomme købmandslokaler

- Gad vide, hvornår de åbner?

Spørgsmålet udløser mumlende interesse i den lille gå-klub, som sender nysgerrige blikke mod skiltene i de blanke butiksruder, der fortæller, at Røde Kors snart flytter ind.

Det er efterhånden flere år siden, Spar-købmanden drejede nøglen om og efterlod hylderne tomme på Østergade 48 i Allested-Vejle. Men med en god placering midt i byen, tæt på fritidscenter og ikke mindst skole, syntes formand for Røde Kors i Nr. Broby, Pia Schmidt Jensen, at det var synd, at lokalerne skulle stå tomme, og bygningen slå revner.

- Der har været kæmpestor interesse og opbakning fra byen. Nyheden har spredt sig som løbeild, fortæller Pia Schmidt Jensen, som selv bor i byen.

Røde Kors har siden november pønset på at udvide til Allested-Vejle. Tirsdag den 5. februar holdt de informationsmøde for interesserede i de kommende butikslokaler midt i byen, hvor omkring 30 personer mødte op for at høre mere.

- Jeg tror, det er godt for byen, at der kommer liv i de tomme lokaler. Folk kører hele tiden forbi her, når de skal ned til hallen, og det er simpelthen så trist, når butikkerne dør og efterlader lokalerne tomme. Det er godt for lokalsamfundet, at de blomstrer op igen, vurderer Pia Schmidt Jensen.

Majbritt Madsen, som selv har boet i Allested-Vejle siden 2002, bliver ny butiksleder for genbrugsbutikken. Sammen med Pia Schmidt Jensen haft hun haft travlt med at skrabe frivillige sammen, som kan give en hjælpende hånd med, inden butikken for alvor slår dørene op. Indtil videre har 16 nye frivillige i alderen 20 - 91 år skrevet sig op. For at butikken vil kunne holde åbent hver dag, kræver det dog 30 frivillige.

- Hvis man har lyst til at blive frivillig, skal man ikke holde sig tilbage. En dårlig ryg skal ikke stå i vejen for, at man kan give en hånd med - vi tilpasser bare opgaverne, så alle kan være med, fortæller hun.