Allested-Vejle: Nyt liv er på vej til de lokaler, som engang husede Spar på Østergade 48 i Allested-Vejle. Den 1. februar overtager Røde Kors Broby nøglerne til lokalerne, hvor de har lejet sin ind og vil åbne en ny genbrugsforretning.

- Det kom sig egentlig af, at vi så på de tomme lokaler og tænkte, at det kunne vi få noget godt ud af. Indbyggerne i Allested-Vejle er kendt for at have et godt sammenhold og bakke op om tingene, og det har vist sig at være korrekt, siger Pia Schmidt Jensen, som er formand for Røde Kors Broby.

Røde Kors Broby driver i forvejen en genbrugsforretning i Nr. Broby.

Pia Schmidt Jensen har allerede fået flere henvendelser fra lokale, der er interesserede i at blive frivillig i den nye butik.

Når Røde Kors overtager lokalerne til februar, skal butikslokalet gøres i stand.

- Vi skal have kassesystemerne op at køre, have malet og indrettet med reoler, inden vi kan få varerne på plads, siger Pia Schmidt Jensen.

Hvornår butikken åbner, ligger endnu ikke fast.

- Det afhænger også af, hvor mange frivillige vi er, når butikken skal sættes i stand, siger Pia Schmidt Jensen.

Indtil videre er der omkring 15 frivillige tilknyttet butikken i Allested-Vejle.

- Hvis vi skal holde åbent hver dag, skal vi gerne op på 30.

Vil man vide mere om tjansen som frivillig i en Røde Kors-butik, er der informationsmøde 5. februar klokken 16 i Østergade 48 i Allested-Vejle.