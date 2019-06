Ringridning på veterantraktorer i Bøjden

Bøjden: Har du en veterantraktor stående derhjemme, eller synes du bare, de er flotte at kigge på?

Så skulle du tage et smut til pladsen ved Bøjden Gl. Havn den 29. juni 2019.

Her holder Bøjden Ferguson Klub veterantraktor-ringridning for alle typer af veterantraktorer. Og det er ved at være en god tradition, for klubben har holdt arrangementet hvert år siden 2002.

Festlighederne begynder klokken 10, hvor der er indskrivning hos Anders Lysemose på Bøjdenlandevej 1, Bøjden.

Klokken 11 kører alle tilmeldte traktorer traditionen tro en rundtur i Bøjden by, inden de klokken 11.30 ankommer til ringriderpladsen.

- Den her rundtur rundt i Bøjden hører med. Det er en fast tradition, og folk står ude ved vejen med flag og vinker, når vi kører forbi, siger Ulrik Schultz, som er formand for Bøjden Ferguson Klub.

Herefter er det tid til en middagspause, hvor der er mulighed for at købe ringriderpølser og kolde fadøl, så man er godt rustet, til konkurrencen går i gang.

Klokken 12.30 begynder selve ringridningen, og klokken 16.30 er der præmieoverrækkelse til vinderne.

Det hele sluttes af klokken 18 med fællesspisning i telt på pladsen, hvor alle er velkomne. Menuen står på helstegt pattegris med tilbehør til en pris på 150 kroner pr. voksen. Børn under 12 år slipper med det halve.

Tilmelding til fællesspisningen skal ske til Bjarne på telefonnummer 25785911 eller Ulrik på telefonnummer 27822209 senest den 22. juni. Der er et begrænset antal pladser til spisningen, oplyser arrangørerne.

Det er muligt at overnatten på pladsen i eget telt eller campingvogn. Pladsen bliver åbnet fredag den 28. juni klokken 16.

Der bliver en introduktion til ringridningen i løbet af dagen, og der bliver indrettet et aktivitetsområde til børn på pladsen.

- Der er sådan lidt festivalstemning over det med musik i højtalerne, og vi griller pølser hele dagen, mens der bliver kørt med traktorerne, siger Ulrik Schultz, der ser frem til en hyggelig dag.

Der plejer at være et sted mellem 20-60 deltagere i veterantraktor-ringridningen, oplyser han.