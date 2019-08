Ringe: Fredag den 30. august er der Open by Night over hele byen. I Ringe Kirke indleder man kl. 19.30 med minikoncert ved Ringe Kirkes Gospelkor, hvorefter man kan opleve kirken i stearinlysets skær. Kl. 21 er der meditativ koncert med Tage Bebe på blokfløjte og Torben Nikolajsen på harmonika. Der rundes af med aftenandagt kl. 21.30.

Hos Ringe Bio er caféen åben og på Torvet laver spejderne popcorn over bål. På Ringe Bibliotek er der "kreabord" for børnene kl. 19-21. Her kan man prøve at dekorere muleposer, der er med til at gøre biblioteket mere bæredygtig. Endelig er der hele aftenen fra kl. 19-23 "Bogsalg by Night" af gamle og nyere bøger. Og skulle man få lyst til at tage en snak med biblioteksleder Birthe Mogensen så er det også muligt.

I Kulturhuset kan man møde Musikskolens Band med Casper Rødgaard og venner kl. 19-22. /exp