Ringe Station: Frivillige på jagt efter fondsmillioner

Foreningen 'Liv i Stationen'med deres ambitiøse projekt med at forvandle stationsbygningen i Ringe er nu med i en landsdækkende kampagne, der skal være med til at understøtte frivillige, folkelige projekter økonomisk støtte for en million kroner.

Ringe: Kunstudstilling, barselscafé, ølsmagning og meget mere. Stationsbygningen i Ringe har set mere liv det seneste års tid end de sidste mange år. Det er alt sammen takket være ildsjælene bag foreningen 'Liv i Stationen', der sammen med mange andre foreninger i Ringe vil styrke den lokale udvikling af Ringe midtby.

Siden foreningens start for et år siden har foreningen opnået en tilslutning på 123 frivillige. Nu et år senere er ambitionerne højere end nogensinde.

Foreningen har et brændende ønske om forbedring af bygningens facilitetter særligt med fokus på anrettekøkken, så stationsbygningen kan appellere til mange flere af byens borgere og vil kunne huse mange nye slags arrangementer. Men for at dette kan realiseres er der brug for finansiel opbakning.

Derfor har foreningen tilmeldt sig fonden Realdanias frivillig-kampagne 'Underværker', der hjælper folkelige initiativer til realisering. Håbet er at skaffe en million fondskroner til stationsbygningen.

Bestyrelsesmedlem Karin Lykkegård tror på, at stationsbygningen har gode chancer for at blive udvalgt.

- Vi har mange store drømme og ambitioner for udviklingen af stationsbygningen. Vi ser den gerne som byens ankerpunkt og som en slags byport til at skabe nye og aktive fællesskaber, der sammen kan styrke lokalsamfundets samhørighed. Det er lige i Underværkers ånd, siger Karin Lykkegård.