Ringe: Ringe Frimærkeklub gennemfører klubudstillingen "Fyn2020" samme dag som klubbens byttedag - søndag 23. februar 2020 kl. 9-15 på Tingagerskolen.

Klubben arrangerer udstillingen for at give flere udstillere mulighed for at kvalificere et eller flere eksponater til den nationale udstilling, som holdes i november 2020 i Nyborg.

"Fyn2020" bliver en mindre klubudstilling med maksimalt 80 rammesider i konkurrenceklasserne. Så de udstillere, som overvejer at udstille, skal være hurtige for at sikre sig en plads.

Anmeldelsesskema og reglement kan rekvireres ved fremsendelse af mail til kontakt@ringefrim.dk.

Foreningen regner med snarest at have udstillingens hjemmeside www.fyn2020.dk i drift, så interesserede også kan finde oplysninger her.

Der vil løbende komme nyheder om både udstilling og byttedag.