Ringe: Folk kom fra nær og fjern til frimærkebyttedag

Der var fuldt hus til den halvårlige byttedag i Ringe Frimærkeklub søndag. Populariteten skyldtes til dels, at man nu kan bytte andet end bare frimærker.

Han er selv filatelist med stort F. Ifølge ham er der mange gode grunde til at samle på frimærker.

- Vi er begyndt at åbne op for flere ting end frimærker, fordi der er så mange mennesker, som samler på alt muligt. Og tit samler frimærkeentusiasterne også på andet end frimærker, fortæller klubbens formand, Kim Jensen.

Frimærker med fly

En af dem, der samler på en helt bestemt type frimærker, er Finn Antonsen.

Han samler på frimærker med fly, og har gjort det i ti år.

- Interessen stammer fra, at jeg har samlet på modelfly siden jeg var knægt. Jeg har flere end 100 modelfly derhjemme. Senere har interessen bredt sig til frimærkerne, fortæller han.

Finn Antonsen har taget omkring et dusin modelfly med, som han har udstillet i glasmontrer.

Udover muligheden for at bytte sine samlerobjekter bød dagen på en frimærke-it-workshop. Her kunne man lære om, hvordan man på pc-en kan undersøge sine frimærker.

- Jeg tror, den teknologiske udvikling kan være med til at føre hobbyen videre. Det er en meget gammel og traditionsrig hobby, men hvis den kan implementere ny teknologi, kan vi måske få flere unge mennesker med på vognen. Bare i dag kan vi se, hvordan folk er kommet både fra Jylland og Sjælland for at følge workshoppen, fortæller Kim Jensen.

Workshoppen viste blandt andet de deltagende, hvordan man på pc-en kan skille vandmærker og stempler fra frimærkerne.