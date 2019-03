Ringe Efterskole viser lækker midtfynsk gymnastik i Arena Fyn

Søndag 7. april inviterer Ringe-, Bernstorffsminde- og Vejstrup Efterskole indenfor i Arena Fyn til et brag af et gymnastikshow.

Ringe: Det er efterhånden blevet en fast årlig tradition, at de tre efterskoler, Ringe-, Bernstorffsminde- og Vejstrup Efterskole, går sammen om et stort arrangement i Odense, hvor skolerne giver deres elevhold de bedste rammer for at afslutte opvisningssæsonen med et gymnastik-festfyrværkeri.

- Vi glæder os helt vildt til at lave opvisning i Arena Fyn, blandt andet fordi det er fedt at vise, hvad vi har kæmpet med at lære, men også fordi der kommer mange vi kender, udtaler Andrea Krause og Victoria Guldberg, der er elever på Ringe Efterskole, i en pressemeddelelse fra efterskolen.

Efterspørgslen på showet har været så stor de seneste år, at skolerne kører med to forestillinger i år: henholdsvis kl. 14.30 og kl. 19. Der er solgt cirka 4500 billetter til arrangementet den 7. april .

Det fælles show indledes med et korarrangement, hvor alle de cirka 600 efterskoleelever synger eller spiller musik, dette tilsat trampolinspring og rytmisk gymnastik fra skolernes tidligere elever. Der afsluttes med en fællesserie, så programmet rammes ind af et flot fælles stykke arbejde de tre skoler imellem.